Жара в Украине побила рекорды последних 15 лет

{1-} Жара, которая наблюдается в течение последних двух лет, бьет рекорды последних 10-15 лет. В истории Украины такого аномального климата раньше не наблюдали.

Об этом заявил директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида, сообщает УНН.

«Эти тенденции начали проявляться в последние 15-20 лет. Конечно, были зафиксированы рекордные периоды высоких температур, но практически в период последних 15-20 лет все эти рекорды были превзойдены за последние годы», - рассказал Кульбида.

Он также заверил, что из-за смены времен года, зерновые нужно будет сеять значительно раньше, иначе нынешние потери зерновых могут повторяться из года в год.

«Весенний период сокращается, согласно тех тенденций, которые имеют место и весна приходит раньше. Это все автоматом приводит к тому, что яровые культуры однозначно нужно сеять на 10-12 лет раньше, чем это делалось прежде», - подчеркнул он.

«Относительно озимых, то тут несколько другая ситуация. Поскольку давно повторяются осенние засухи, нужно выбирать периоды, когда есть вероятность выпадения дождя, тогда можно сеять и получить нормальные всходы. Потому что, посеяв в августе, можно попасть в такие условия, что зерно не сможет взойти», - заверил специалист.

Фото: «Главред»

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