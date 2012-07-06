В Черкассах «Беркут» сломал руку защитнику украинского языка

В Черкассах во время разгона палаточного городка (ФОТО, ВИДЕО) защитников украинского языка, которые протестовали против принятия скандального закона Кивалова-Колесниченко, бойцы «Беркута» сломали руку активисту ОО «Воля» Игорю Сычеву.

Вечером 6 июля на Соборной площади Черкасс молодежь вновь собралась на акцию протеста против «языкового» законопроекта. Несмотря на ливень, собралось около 50 человек, сообщает Gazeta.ua.

Среди них и представитель «Батькивщины» Николай Булатецкий, которого сегодня днем забирала милиция. А также член общественной организации «Воля» Игорь Сычев, которому милиционеры днем сломали руку.

Драки за украинский язык в Киеве: СМОТРИТЕ ФОТО И ВИДЕО

На Булатецком порвана футболка, а на его лице следы избиения. В Сычева на руке гипс.

Сначала митингующие спели Гимн Украины, затем периодически перекрывали движение по бульвару Шевченко. Постоянно звучали лозунги «Слава Украине - героям слава!» и «Слава нации - смерть врагам!».

За людьми возле площади наблюдали два патруля милиции, которые никак на них не реагировали.

В 21.15 протестующие стали расходиться. При этом отметили, что следующая акция протеста планируется в понедельник, 9 июля.

Ранее «Главред» сообщал, что во время разгона митинга в Черкассах были избиты два депутата горсовета – Николай Булатецкий и Максим Булатецкий.

фото, видео: gazeta.ua, youtube.com

Новости по теме:

В Черкассах разогнали митинг за украинский язык и избили депутатов

Под Украинским домом вновь запретили митинговать

Томенко потребовал принять его отставку немедленно

Протестующие подрались с "Беркутом" за биотуалеты

На Западной Украине жгут флаги ПР и приносят регионалам свиные головы