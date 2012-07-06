В Черкассах «Беркут» сломал руку защитнику украинского языка

В Черкассах во время разгона палаточного городка (ФОТО, ВИДЕО) защитников украинского языка, которые протестовали против принятия скандального закона Кивалова-Колесниченко, бойцы «Беркута» сломали руку активисту ОО «Воля» Игорю Сычеву.
Вечером 6 июля на Соборной площади Черкасс молодежь вновь собралась на акцию протеста против «языкового» законопроекта. Несмотря на ливень, собралось около 50 человек, сообщает Gazeta.ua.
Среди них и представитель «Батькивщины» Николай Булатецкий, которого сегодня днем забирала милиция. А также член общественной организации «Воля» Игорь Сычев, которому милиционеры днем сломали руку.
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На Булатецком порвана футболка, а на его лице следы избиения. В Сычева на руке гипс.
Сначала митингующие спели Гимн Украины, затем периодически перекрывали движение по бульвару Шевченко. Постоянно звучали лозунги «Слава Украине - героям слава!» и «Слава нации - смерть врагам!».
За людьми возле площади наблюдали два патруля милиции, которые никак на них не реагировали.
В 21.15 протестующие стали расходиться. При этом отметили, что следующая акция протеста планируется в понедельник, 9 июля.
Ранее «Главред» сообщал, что во время разгона митинга в Черкассах были избиты два депутата горсовета – Николай Булатецкий и Максим Булатецкий.
фото, видео: gazeta.ua, youtube.com
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