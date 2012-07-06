Задержан главный идеолог "Патриотов Украины"

{1-} Главный идеологический референт организации "Патриот Украины" Олег Однороженко задержан и этапирован в Харьков . Об этом сообщила пресс-служба организации.

"5 июля вечером при неизвестных обстоятельствах был задержан Однороженко. На данный момент он уже этапирован в город Харьков. Обвинения, которые ему предъявляются, в настоящее время неизвестны", - говорится в сообщении.

В организации уточнили, что "это уже девятый заключенный организации "Патриот Украины" и Социал-Национальной Ассамблеи".

"За прошлый год были арестованы Андрей Белецкий, Игорь Михайленко, Виталий Княжевський, Алексей Паршаков, Евгений Кравчун, Игорь Мосийчук, Сергей Бевз, Владимир Шпара. Все задержанные имеют отношение к руководству организации, а Андрей Белецкий является ее лидером", - заявили в пресс-службе.

Организация считает это "продолжением репрессий против украинских националистов вообще, и СНА и "Патриот Украины" в частности".

Как известно, члены организации являются подсудимыми по делу так называемых "Васильковский террористов".

Фото: iskra-news.info

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