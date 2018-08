Закончились съемки дилогии "Хоббит"

{1-} Питер Джексон, автор фильмов по знаменитой трилогии Джона Толкина "Властелин колец", завершил съемки дилогии "Хоббит", сообщает режиссер в Facebook .

"Мы сделали это!" - написал режиссер. - "На 266-й день съемки подошли к концу. Спасибо нашей фантастической съемочной группе и всем вам за поддержку. Следующая остановка - монтажная".

Проект основан на одноименной повести Джона Толкина, которая является предысторией "Властелина колец". Работу над "Хоббитом" Питер Джексон начал еще в марте прошлого года в Новой Зеландии, пишет РИА "Новости" .

В "Хоббите" снялись актеры, уже известные по "Властелину колец": Орландо Блум сыграл эльфа Леголаса, Кейт Бланшетт снова стала эльфийской королевой, Ян Маккеллен остался Гэндальфом, а Элайжда Вуд - Фродо. На одну из ролей был приглашен британский комик Стивен Фрай, а главного героя Бильбо Беггинса сыграл Мартин Фримен, известный по роли доктора Ватсона в сериале BBC "Шерлок Холмс" (Sherlock).

В "Хоббите" рассказывается начало истории, столь подробно развернувшейся во "Властелине колец". Молодой хоббит Бильбо Беггинс, живущий жизнь простого обывателя, отправляется в необычное путешествие. Сталкиваясь с массой трудностей и препятствий, он узнает много нового о мире вокруг. Именно "Хоббитом" Джон Толкин дебютировал в литературе. Книга родилась из сказки, которую писатель сочинил для своих детей.

Первая часть дилогии под названием "Хоббит: Неожиданное путешествие" (The Hobbit: An Unexpected Journey) выйдет в российский прокат 20 декабря этого года, а в 2013-м году российские зрители увидят и вторую часть - "Хоббит: туда и обратно" (The Hobbit: There and Back Again).

Фото: filmweb.pl

