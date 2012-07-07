Самый высокий небоскреб Европы открыли лазерным шоу

7 июля 2012, 01:27

{1-} Инаугурацию cамого высокого на сегодняшний день здания в Европе отметили в Лондоне с размахом, расцветив высотку и ее окружение разноцветными лучами лазеров. Строительство гиганта из стекла и стали профинансировал Национальный банк Катара.

Шоу началось, когда стемнело. В 22:15 по местному времени от установленных на башне лазеров протянулись сияющие лучи, выхватывая из темноты расположенные поблизости здания, передает BBC. Ранее герцог Йоркский и премьер-министр Катара приняли участие в церемонии открытия The Shard ("Осколок") – таково название небоскреба, высота которого составляет 310 метров.

Во время торжественной презентации нового здания, выросшего на набережной Темзы, принц Эндрю назвал небоскреб "огромным новым толчком (к развитию)". "Я уверен, мы были бы чрезвычайно довольны, если бы это могло повториться и в других регионах страны", - добавил принц Эндрю.

Совладельцами "Осколка" являются государство Катар и лично премьер-министр этой страны шейх Хамад Бин Джасем Тани, бывший почетным гостем церемонии.

Бывший мэр британской столицы Кен Ливингстон в интервью каналу Би-би-си Радио 4 назвал The Shard лондонским эквивалентом Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке.

"Это здание создало 10 тысяч рабочих мест в одном из самых запущенных и обездоленных районов Лондона. И еще - в отличие от многих других небоскребов - лондонцы будут иметь в него доступ", - отметил Кен Ливингстон в этом интервью.

Между тем некоторые жители британской столицы были потрясены стоимостью билетов на смотровую площадку на одном из верхних этажей небоскреба. Чтобы полюбоваться видами на Лондон, семье из четырех человек придется выложить сумму, эквивалентную 140 долларам.

Билеты, которые начнут продавать в феврале, обойдутся взрослым посетителям в 40, а детям – почти в 27 долларов. Для сравнения: чтобы подняться на самый верх Эйфелевой башни, взрослому человеку нужно заплатить всего 17 долларов.

Рассел Грей, представляющий объединение местных жителей Bermondsey Village Action Group, считает, что цены на Shard просто грабительские.

"Не думаю, что многие лондонцы захотят платить такие деньги, чтобы взглянуть на свой родной город", - говорит он.

По мнению Рассела Грея, эту огромную пирамиду "отгрохали" на берегу Темзы как памятник щедротам эмирата Катар.

Однако пиар-компания, ответственная за проект по возведению нового небоскреба, настаивает, что цены на верхушку Shard вполне сносные по сравнению с аналогичными достопримечательностями Лондона - например, колесом обозрения London Eye.

Фото: dailymail.co.uk

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