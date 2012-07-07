На Черниговщине разбился автобус: 14 россиян погибли, 22 ранены

{1-} 7 июля, около 5:30 утра в Черниговской области, на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи между населенными пунктами Топчиевка-Красное перевернулся пассажирский автобус Scania.

В результате аварии 14 погибли, ещё 22 травмированы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.

Двигаясь из села Великие Луки (Псковская область, Российская Федерация) в направлении Киева, водитель не справился с управлением съехал на левую обочину и перевернулся.

В автобусе находилось 41 человек, граждане Российской Федерации. Как уточнил представитель МЧС РФ, пассажиры автобуса - это паломники из России.

По состоянию на 06:45 по данным с места ДТП 14 граждан погибли и 22 получили травмы различной степени.

Ранее Главред также сообщал, что 6 июля, в Беларуси произошли две ужасные аварии, жертвами которых с тали трое граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь.

Так, в ночь на 6 июля на 36-м километре внешнего кольца Минской кольцевой автодороги микроавтобус «Мерседес» врезался в грузовик МАЗ, принадлежащий Минскавтодору. Микроавтобус следовал из Санкт-Петербурга в Украину. Спасатели достали из микроавтобуса 22-летнего водителя, двух его пассажиров и погибшего гражданина Украины.

фото: mns.gov.ua

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