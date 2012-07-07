Сегодня состоится бой Владимира Кличко с Тони Томпсоном

7 июля 2012, 08:35

{1-} Вечером 7 июля,  в Берне (Швейцария) американский супертяж Тони Томпсон  во второй раз в карьере попробует отобрать титулы чемпиона мира у Владимира Кличко, владеющего поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Предыдущая попытка Томпсона остановить украинца оказалась неудачной: четырьмя годами ранее он был нокаутирован в 11-м раунде. Впрочем, благодаря своей активности до падения на ринг американец успел "украсить" лицо Владимира Кличко множественными гематомами, и это обстоятельство позволило Томпсону выразить надежду на положительный для него исход повторного боя, пишет Sport.ua.

Тони – один из самых интересных противников братьев за последние годы. Он и в ринге продержался долго, до 11 раунда. И начал тот поединок неплохо, а дальнейшие проблемы впоследствии, по примеру других коллег, списал на полученную во 2 раунде травму. Владимир недавно исчерпывающе прокомментировал этот момент, мол, травмы у всех и не стоит на эту тему спекулировать.

Тони Томпсон примечателен тем, что не слишком уступает братьям Кличко по антропометрическим данным. Он только на 3 см ниже Владимира, а по размаху рук даже превосходит его. Еще он левша. И процент нокаутов у Тони, хоть и не кличковский, но весьма неплохой – 63% (24 из 36). Кстати, все пять своих боев после Кличко Томпсон завершил досрочными победами, только раз провозившись до 9 раунда. В отборочном бою Тони нокаутировал Мориса Харриса в 3 раунде.

Таким образом, Владимиру придется отойти от обычной тактики боя против быстрых «малышей». Впрочем, как показали события прошлого поединка, рост Томпсона существенным образом не сказался и Кличко сделал свою работу, как обычно.

Все это, конечно, не означает, что бой для Владимира будет легким. Все-таки, Тони Томпсон – обязательный претендент, к тому же предпринимающий вторую попытку. И наверное, учитывая, что ему 40 лет, последнюю. Все это, собственно, и говорил Владимир Кличко накануне боя, с одной стороны, подбрасывая поленья в костер раскрутки поединка, с другой стороны – говорил вполне очевидные вещи. Что ж, мы и не хотим увидеть легкий бой Владимира Кличко типа поединка против Мормека. Это не слишком интересно. Учитывая существующий разрыв между братьями и самыми сильными другими супертяжами – бой с такими ребятами как Мормек, конечно, обречен стать смешным.

Поединок против Тони Томпсона по прозвищу Тигр смешным не будет. Сколько раундов продержится американец на этот раз и сможет ли он удивить Владимира, который тоже знает все о своем противнике – увидим уже завтра вечером. Пока же можно оставлять прогнозы.

Бой будет транслироваться на Интере в 23:50

Ранее «Главред» сообщал, что Томпсон получит за бой с Кличко-младшим гонорар в размере 800 тыс.  долл. Это на 10% меньше, чем указано в правилах IBF. По правилам IBF (Международной боксерской федерации), гонорары боксеров в обязательных защитах распределяются в пропорции 75% (чемпион) на 25% (претендент).

Однако на этот раз по настоянию компании братьев Кличко и согласия IBF и команды Томпсона гонорары боксеров будут распределены в пропорции 85% на 15%.

фото: пресс-служба братьев Кличко

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