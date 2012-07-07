В России 28 человек погибли от наводнения

{1-} По уточненным данным, 28 человек погибли в Краснодарском крае в результате мощных ливней и наводнений. Тела 17 человек обнаружены в Крымском районе края, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Игорь Желябин.

Кроме того, по его данным, в Геленджикском районе погибли девять человек (пятеро из них - от удара электрического тока).

Два человека погибли в Новороссийске, сказал Желябин.

"Тела были найдены в местах затопления. Сотрудники полиции доставляют тела в морг, устанавливаются личности погибших", - сказал он.

Полицейские оказывали помощь местным жителям, которым приходилось забираться на возвышающиеся места для спасения, ночью. Для спасения людей используют лодки и катера, сказал Желябин.

По информации МЧС, ливнями подтопило несколько населённых пунктов Краснодарского края.

"По состоянию на 8.00 7 июля 2012 года: в городах Геленджик и Крымск, а также населённых пунктах Дивноморское, Нижнебаканский, Неберджаевская подтоплено 320 жилых домов (1290 человек), придворовые территории, нарушена система энергоснабжения", - сообщается на сайте министерства.

Ранее Главред также сообщал, что 7 июля, около 5:30 утра в Черниговской области, на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи между населенными пунктами Топчиевка-Красное перевернулся пассажирский автобус Scania.

В ДТП погибли 14 граждан России, 22 получили ранения, при этом трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Двигаясь из села Великие Луки (Псковская область, Российская Федерация) в направлении Киева, водитель не справился с управлением съехал на левую обочину и перевернулся.

фото: svit24.net

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