Названа причина страшной автокатастрофы на Черниговщине

{1-} Предварительная причина автокатастрофы на Черниговщине, в которой погибли 14 граждан России, 22 получили ранения – водитель автобуса заснул за рулем. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога.

«Сегодня возле Чернигова произошла трагедия государственного уровня. Погибли в автокатастрофе 14 граждан Российской Федерации. Утром разговаривал со своим российским коллегой, выразил соболезнования и вместе согласовали совместные действия. Предварительная причина – водитель заснул за рулем», – написал на своей странице в Facebook Балога, передает НБН.

Отметим, как сообщили в МЧС, вероятней всего, люди в автобусе также спали, поэтому не успели сгруппироваться и подготовиться к удару.



«Обычно в таких ситуациях погибших или нет совсем, или очень мало из-за того, что пассажиры, видя ситуацию, успевают сгруппироваться, удержаться, защититься. А сейчас ситуация совсем другая. Люди погибли, поскольку на момент аварии, скорее всего, спали, а поэтому, когда автобус перевернулся, никто не успел среагировать и хоть каким-то образом защититься «, – сообщили спасатели.

Ранее Главред также сообщал, что 7 июля, около 5:30 утра в Черниговской области, на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи между населенными пунктами Топчиевка-Красное перевернулся пассажирский автобус Scania.

В ДТП погибли 14 граждан России, 22 получили ранения, при этом трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Двигаясь из села Великие Луки (Псковская область, Российская Федерация) в направлении Киева, водитель не справился с управлением съехал на левую обочину и перевернулся.

фото: mns.gov.ua

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