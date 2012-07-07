Количество погибших от наводнения в России возросло до 41

{1-} В результате мощных ливней и наводнений стихия унесла жизни 41 человека в Краснодарском крае, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"В Крымском районе погибло 30 человек, в Геленджикском - девять, в Новороссийске - два", - сказали в Главном управлении передаёт РИА Новости.
Между тем начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Игорь Желябин сообщил, что, по его данным, в Геленджике и Новороссийске ситуация стабилизировалась, а в Крымском районе "стихия еще не улеглась".
Он добавил, что уже более четырех часов сотрудники главка не могут связаться с двумя полицейскими, выехавшими в район.
Ранее Главред сообщал, что Игорь Желябин прежде заявлял о том, что 28 человек погибли в Краснодарском крае в результате мощных ливней и наводнений. Тела 17 человек обнаружены в Крымском районе края.
Кроме того, по его данным, в Геленджикском районе погибли девять человек (пятеро из них - от удара электрического тока).
Два человека погибли в Новороссийске, сказал Желябин.
"Тела были найдены в местах затопления. Сотрудники полиции доставляют тела в морг, устанавливаются личности погибших", - сказал он.
Полицейские оказывали помощь местным жителям, которым приходилось забираться на возвышающиеся места для спасения, ночью. Для спасения людей используют лодки и катера, сказал Желябин.
По информации МЧС, ливнями подтопило несколько населённых пунктов Краснодарского края.
"По состоянию на 8.00 7 июля 2012 года: в городах Геленджик и Крымск, а также населённых пунктах Дивноморское, Нижнебаканский, Неберджаевская подтоплено 320 жилых домов (1290 человек), придворовые территории, нарушена система энергоснабжения", - сообщается на сайте министерства.
фото: news.vdv-s.ru
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