Количество погибших от наводнения в России возросло до 41

{1-} В результате мощных ливней и наводнений стихия унесла жизни 41 человека в Краснодарском крае, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В Крымском районе погибло 30 человек, в Геленджикском - девять, в Новороссийске - два", - сказали в Главном управлении передаёт РИА Новости.

Между тем начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Игорь Желябин сообщил, что, по его данным, в Геленджике и Новороссийске ситуация стабилизировалась, а в Крымском районе "стихия еще не улеглась".

Он добавил, что уже более четырех часов сотрудники главка не могут связаться с двумя полицейскими, выехавшими в район.

Ранее Главред сообщал, что Игорь Желябин прежде заявлял о том, что 28 человек погибли в Краснодарском крае в результате мощных ливней и наводнений. Тела 17 человек обнаружены в Крымском районе края.

Кроме того, по его данным, в Геленджикском районе погибли девять человек (пятеро из них - от удара электрического тока).

Два человека погибли в Новороссийске, сказал Желябин.

"Тела были найдены в местах затопления. Сотрудники полиции доставляют тела в морг, устанавливаются личности погибших", - сказал он.

Полицейские оказывали помощь местным жителям, которым приходилось забираться на возвышающиеся места для спасения, ночью. Для спасения людей используют лодки и катера, сказал Желябин.

По информации МЧС, ливнями подтопило несколько населённых пунктов Краснодарского края.

"По состоянию на 8.00 7 июля 2012 года: в городах Геленджик и Крымск, а также населённых пунктах Дивноморское, Нижнебаканский, Неберджаевская подтоплено 320 жилых домов (1290 человек), придворовые территории, нарушена система энергоснабжения", - сообщается на сайте министерства.

фото: news.vdv-s.ru

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