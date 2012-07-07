Опубликован список пострадавших в автокатастрофе на Черниговщине

7 июля 2012, 11:47

Опубликован список пострадавших в автокатастрофе на Черниговщине, в которой погибли 14 граждан России, 22 получили ранения. Всего в автобусе находились 45 человек. Список был опубликован МЧС Украины. Согласно сообщению министерства, у большинства пострадавших - черепно-мозговые травмы.

СПИСОК пострадавших:

Список пострадавших паломников, находящихся в областной больнице Чернигова:

1. Беляков Дмитрий Юрьевич, 1986 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, состояние тяжелое, черепно-мозговая травма с внутренним кровотечением;

2. Козицкая Ирина Дмитриевна, 1962 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Ставского, 19/61, ушиб позвоночника, ушиб грудной клетки;

3. Логвиненко Юлия Дмитриевна 1966 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Щорса, 86/55, ушиб позвоночника, ушиб грудной клетки;

4. Чернова Татьяна Васильевна, 1956 г. р. Проживает: Российская Федерация, состояние тяжелое, черепно-мозговая травма;

 

Список пострадавших, находящихся в Черниговской городской больнице № 2:

1. Илларионова Галина Анатольевна, 1953 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, перелом левой голени, черепно-мозговая травма;

2. Зубова Татьяна Юрьевна, 1954 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, черепно-мозговая травма, закрытая травма грудины и ребер;

3. Журкина Виктория Игоревна, 1988 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, ул. 4. Зберева, 10/82, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма грудной клетки, перелом ребер и позвоночника;

5. Потапенко Сергей Николаевич, 1981 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, пр-кт Некрасова, 6/59, черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, рваная рана левого предплечья;

6. Полякова Антонина Васильевна, 1965 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, пр-кт Октябрьский, 130/50;

7. Соколова Валентина Алексеевна, 1981 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Татарина, 42/39;

8. Васильева Ольга Викторовна, 1976 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, закрытая черепно-мозговая травма;

9. Шнигирева Наталья Владимировна, 1978 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, 14/2;

10. Касьянова Людмила Ильинична, 1968 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Вокзальная, 28/14;

11. Катеринич Андрей Андреевич, 1975 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Молодежная, 7;

12. Павлова Мария Алексеевна, 1936 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Манижна, 45;

13. Суприган Нина Степановна, 1944 г. р. Проживает: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Манижна, 45;

14. Малахова Т.Н. 1953 г.р. 15. Балогурова В.М. 1960 г.р. 16. Евсеева И.А. 1966 г.р. 17. Прощенкова Т.Б. 1956 г.р. 18. Бояришева Л.И. 1938 г.р. 19. Смирнова Н.И. 1951 г.р. 20. Круглова Г.М 1967 г.р. 21. Тимофиива О.В. 1953 г.р. 22. Гусева Л.Г. 1959 г.р.

Общий список лиц, находившихся в автобусе:

Мурзина Л.Д. 1946 г.р., Соколова В.А. 1939 г.р., Туровская Л.М. 1949 г.р., Шнигирева Н.В., 1978 г.р., Чернышева Н.Н. 1941 г.р., Залисова Л.В. 1994 г.р., Залисова Т.М. 1969 г.р., Смирнова Н.И. 1951 г.р., Кистова В.А. 1941 г.р., Васильева А.В. 1976 г.р., Боярчук А. 1974 г.р., Лащинина Е.Г. 1950 г.р., Прощенкова Т.Б. 1956 г.р., Илларионова Г.А. 1958 г.р., Суприган Н.С. 1944 г.р., Павлова Н.А. 1936 г.р., Голубева Л.В. 1964 г.р., Круглова Г.М 1967 г.р., Полякова А.В. 1946 г.р., Чернова Т.В. 1969 г.р., Малахова Т.Н. 1953 г.р., Зубова Г.Ю. 1958 г.р., Гусева Л.Г. 1959 г.р., Балогурова В.М. 1960 г.р., Козицкая И.Д. 1962 г.р., Ковалева М.И. 1955 г.р., Журкина В.И. 1988 г.р., Евсеева И.А. 1966 г.р., Тимофиива О.В. 1953 г.р., Касьянова Л.И. 1948 г.р., Беляков Д.Ю. 1986 г.р., Морякова М.В. 1962 г.р., Поташенкова К.М. 1953 г.р., Поташенков С.Н. 1982 г.р., Фураева Е.А. 1995 г.р., Фураева Н.М. 1954 г.р., Честокина А.М. 1956 г.р., Бояришева Л.И. 1938 г.р., Барабанова А.М. 1975 г.р., Лавриненко Ю.Д. 1966 г.р., Копаева Н.С., 1959 г.р., Катеринич А.А., 1975 г.р., Кремков В., 1959 г.р.

В Россию на лечение будут эвакуированы 20 пострадавших россиян в ДТП на Украине, сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Владимир Степанов.

"На 11:00 мск (10:00 по Киеву). запланирован вылет самолета Ил-76 с медицинскими модулями для транспортировки 20 пострадавших", - цитирует Степанова

Ранее Главред  сообщал, что предварительная причина автокатастрофы на Черниговщине, в которой погибли 14 граждан России, 22 получили ранения, заключается в том, что водитель автобуса заснул за рулем. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога.

«Сегодня возле Чернигова произошла трагедия государственного уровня. Погибли в автокатастрофе 14 граждан Российской Федерации. Утром разговаривал со своим российским коллегой, выразил соболезнования и вместе согласовали совместные действия. Предварительная причина – водитель заснул за рулем», – написал на своей странице в Facebook  Балога.

фото: mns.gov.ua

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