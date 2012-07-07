Число пострадавших в ДТП на Черниговщине возросло до 29

{1-} Число пострадавших в результате в автокатастрофы с россиянами на Черниговщине, достигло 29 человек, 14 погибли, сообщила представитель МЧС Украины Юлия Ершова.

"Всего в автобусе находилось 43 человека, 29 из них пострадали, 14 погибли", - сказала она, передаёт Интерфакс – Украина.

В управлении информации МЧС России подтвердили, что число пострадавших в ДТП достигло 29 человек.

ДТП на Черниговщине: Все подробности, фото, видео

Как сообщал Главред ранее, 7 июля, около 5:30 утра в Черниговской области, на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи между населенными пунктами Топчиевка-Красное перевернулся пассажирский автобус Scania.

В ДТП погибли 14 человек, изначально сообщалось, что 22 получили ранения, при этом трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Двигаясь из села Великие Луки (Псковская область, Российская Федерация) в направлении Киева, водитель не справился с управлением съехал на левую обочину и перевернулся.

фото: mns.gov.ua

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