Опубликовано фото и видео страшного ДТП на Черниговщине

Опубликовано фото и видео страшного ДТП, которее произошло 7 июля, около 5:30 утра в Черниговской области. На автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи между населенными пунктами Топчиевка-Красное перевернулся пассажирский автобус Scania.

В ДТП погибли 14 человек, 29 получили ранения, при этом трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Двигаясь из села Великие Луки (Псковская область, Российская Федерация) в направлении Киева, водитель не справился с управлением съехал на левую обочину и перевернулся.

Как ранее сообщал Главред, предварительная причина автокатастрофы на Черниговщине – водитель автобуса заснул за рулем. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога.

«Сегодня возле Чернигова произошла трагедия государственного уровня. Погибли в автокатастрофе 14 граждан Российской Федерации. Утром разговаривал со своим российским коллегой, выразил соболезнования и вместе согласовали совместные действия. Предварительная причина – водитель заснул за рулем», – написал на своей странице в Facebook Балога

фото, видео: mns.gov.ua

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