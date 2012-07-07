В Украине похолодает уже на следующей неделе

{1-} На следующей неделе, с 9 по 15 июня, в Украине ослабнет жара, по всей территории страны пройдут дожди.

Как сообщает ТСН со ссылкой на Метеопрог, на следующей неделе погоду в Украине будут определять области повышенного и пониженного давления, которые перемещаются из Западной Европы.

Температура воздуха ночью снизится от 19-24 градусов в начале недели до 11-18 в конце, днем жара ослабеет от 30-36 до 23-28 градусов в первой половине недели на Западе, а во второй половине недели такое же понижение температуры ожидает и большинство областей.

В то же время, в воскресенье, 15 июля в Украине снова ожидается повышение дневной температуры до 26-32 градусов.

Ливни и грозы пройдут в первой половине недели в большинстве областей, в конце недели в Украине преимущественно без осадков.

Напомним, по данным Гидрометцентра, в последние два года жара в Украине побила рекорды за последние 15 лет.

В этом году аномально жаркая погода, по данным синоптиков и фермеров, угрожает серьезным сокращением урожая.

фото: ZN.UA

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