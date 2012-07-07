В России стремительно растёт число погибших от наводнения: уже 78

{1-} Число жертв наводнения в Краснодарском крае России возросло до 78. Только в Крымском районе, по последним данным, погибли 67 человек, сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по краю Игорь Желябин.

В Геленджике погибли девять человек, в Новороссийске – двое, сообщает РИА Новости.

Ранее Главред сообщал, что Игорь Желябин прежде заявлял о том, что 41 человек погиб в Краснодарском крае в результате мощных ливней и наводнений. В Крымском районе погибло 30 человек, в Геленджикском - девять, в Новороссийске – два.

Кроме того, по его данным, в Геленджикском районе погибли девять человек (пятеро из них - от удара электрического тока).

Два человека погибли в Новороссийске, сказал Желябин.

"Тела были найдены в местах затопления. Сотрудники полиции доставляют тела в морг, устанавливаются личности погибших", - сказал он.

Полицейские оказывали помощь местным жителям, которым приходилось забираться на возвышающиеся места для спасения, ночью. Для спасения людей используют лодки и катера, сказал Желябин.

По информации МЧС, ливнями подтопило несколько населённых пунктов Краснодарского края.

"По состоянию на 8.00 7 июля 2012 года: в городах Геленджик и Крымск, а также населённых пунктах Дивноморское, Нижнебаканский, Неберджаевская подтоплено 320 жилых домов (1290 человек), придворовые территории, нарушена система энергоснабжения", - сообщается на сайте министерства.

фото: news.vdv-s.ru

Новости по теме:

В России 28 человек погибли от наводнения

На Черниговщине разбился автобус: 14 россиян погибли, 22 ранены

Россия отправила два самолета для эвакуации жертв ДТП на Черниговщине

В Черниговской области разбился самолёт