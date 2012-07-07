В России стремительно растёт число погибших от наводнения: уже 78

{1-} Число жертв наводнения в Краснодарском крае России возросло до 78. Только в Крымском районе, по последним данным, погибли 67 человек, сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по краю Игорь Желябин.
В Геленджике погибли девять человек, в Новороссийске – двое, сообщает РИА Новости.
Ранее Главред сообщал, что Игорь Желябин прежде заявлял о том, что 41 человек погиб в Краснодарском крае в результате мощных ливней и наводнений. В Крымском районе погибло 30 человек, в Геленджикском - девять, в Новороссийске – два.
Кроме того, по его данным, в Геленджикском районе погибли девять человек (пятеро из них - от удара электрического тока).
Два человека погибли в Новороссийске, сказал Желябин.
"Тела были найдены в местах затопления. Сотрудники полиции доставляют тела в морг, устанавливаются личности погибших", - сказал он.
Полицейские оказывали помощь местным жителям, которым приходилось забираться на возвышающиеся места для спасения, ночью. Для спасения людей используют лодки и катера, сказал Желябин.
По информации МЧС, ливнями подтопило несколько населённых пунктов Краснодарского края.
"По состоянию на 8.00 7 июля 2012 года: в городах Геленджик и Крымск, а также населённых пунктах Дивноморское, Нижнебаканский, Неберджаевская подтоплено 320 жилых домов (1290 человек), придворовые территории, нарушена система энергоснабжения", - сообщается на сайте министерства.
фото: news.vdv-s.ru
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