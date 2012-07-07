В жутком ДТП на Черниговщине погиб несовершеннолетний ребенок

В ДТП на Черниговщине, которое унесло жизни 14 граждан России, погиб несовершеннолетний ребенок. В результате аварии пострадали 29 человек, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Черниговской области.

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Как указывается в сообщении, в ходе выяснения обстоятельств катастрофы было установлено, что в ДТП попал рейсовый автобус Scania. Он перевозил группу туристов из Великих Лук Псковской области в Киев.

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По предварительной информации, в салоне находились 41 пассажир и два водителя. По причинам, которые устанавливаются, водитель, чья очередь была управлять, выехал на полосу встречного движения, пересек ее и съехал в кювет. Там автобус перевернулся.

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«Вследствие катастрофы погибли 14 человек – 13 взрослых и одна несовершеннолетняя девушка. Травмы различной степени тяжести получили 29 человек, в том числе оба водителя автобуса. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в лечебные учреждения г. Чернигова, в частности, 22 человека – в Черниговскую городскую больницу № 2, остальные – в областной больнице», – добавили в МВД.

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Следственным управлением УМВД Украины в Черниговской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Фото:kop.gov.ua Видео: youtube.com

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