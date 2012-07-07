Новые подробности ДТП на Черниговщине: водители не признают своей вины

В СМИ появились новые подробности ДТП на Черниговщине. Напомним, утром 7 июля там разбился автобус с российскими паломниками - 14 человек погибли, 29 пострадали.

Как сообщает ТСН со ссылкой на собственного корреспондента, водители разбившегося автобуса категорически опровергли предварительную версию аварии, согласно которой в ней виновен водитель, уснувший за рулем.

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По словам водителей, никто из них не спал, и только за час до ДТП, на границе, они поменялись местами за рулем. Причиной того, что автобус свернул на встречную полосу и разбился, водители назвали неизвестную белую легковушку, которая выскочила им навстречу.

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Что касается пострадавших, то в больницах сейчас находятся 29 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии. По информации корреспондента ТСН, которому удалось пообщаться с пострадавшими, большинство людей в момент аварии спали - люди только час назад прошли таможенные процедуры на границе. Пассажиры начали просыпаться только тогда, когда автобус дал резкий крен.

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В то же время, на месте катастрофы продолжаются спасательные работы. По словам спасателей, большинство погибших трудно опознать, поскольку тела буквально раздавлены весом автобуса, рассказали в МЧС Украины.

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Кроме того, стало известно, что техническое состояние транспортного средства было в порядке, автобус незадолго до аварии прошел техосмотр.

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фото: kop.gov.ua

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