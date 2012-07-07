В Чернигов за погибшими в ДТП прилетел российский самолет

В аэропорту Чернигова приземлились два российских самолета ИЛ-62 и ЯК-42, которые должны забрать погибших и пострадавших людей в ДТП возле Чернигова, сообщает УНН.



"В Чернигов прибыли 25 специалистов МЧС России и 7 психологов, которые будут помогать пострадавшим в аварии. Сейчас ждем автоколонну, которая должна доставить в аэропорт тела погибших и пострадавших россиян", - сообщили в черниговском аэропорту.

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Напомним, сегодня на Черниговщине перевернулся автобус с российскими паломниками. В результате ДТП 14 граждан России погибли, 29 получили травмы различной степени.

После аварии стало известно, что одна из 14 погибших - несовершеннолетняя девушка.

Также водители разбившегося автобуса категорически опровергли предварительную версию аварии, согласно которой в ней виновен водитель, уснувший за рулем.

Следственным управлением УМВД Украины в Черниговской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.



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Фото:kop.gov.ua видео:youtube.com



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