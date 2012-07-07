Список погибших в ДТП на Черниговщине: СМИ говорят о 15 жертвах

Российское издание Life News опубликовало список погибших в ДТП на Черниговщине. Нужно отметить, что в этом списке 15 имен, тогда как МЧС Украины официально сообщает о 14 погибших и 29 пострадавших.

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Журналисты отмечают, что в предварительный список внесено имя женщины, которая на момент его составления находилась на операционном столе. Врачи делали ей трепанацию черепа, что существенно усложнило задачу установления личности.

Life News приводит следующий список погибших в автокатастрофе:

1. Морякова Марина, 1962 гр

2. Капаева Наталья, 1951 гр

3. Чистова Вера, 1941 гр

4. Чернышова Мария, 1941 гр

5. Голубева Людмила, 1964 гр

6. Залесова Любовь, 1994 гр

7. Мурзина Любовь, 1946 гр

8. Ковалева Нина, 1955 гр

9. Лащинина Екатерина, 1950 гр

10. Туровская Лидия, 1949 гр

11. Честокина Алла, 1956 гр

12. Фураева Наталья, 1954 гр

13. Фураева Елена, 1995 гр

14. Поташенкова Екатерина, 1953 гр

15. Барабанова Анна, 1975 гр

Напомним, МЧС Украины уже опубликовало списки пострадавших в ДТП, а также список всех пассажиров, которые находились в автобусе. Все списки вы можете увидеть ЗДЕСЬ.

Предварительной причиной катастрофы уже назван человеческий фактор - заснувший за рулем водитель. В то же время, сами водители свою вину категорически отрицают и говорят о том, что автобус разбился из-за легкового автомобиля, выскочившего навстречу ему.

Все об ужасном ДТП на Черниговщине читайте здесь.

Фото: kop.gov.ua; видео: youtube.com

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