Четверо пострадавших в жутком ДТП под Черниговом являются нетранспортабельными

Четверо пострадавших в результате автокатастрофы под Черниговом признаны нетранспортабельными.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
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По последним данным Черниговского областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате ДТП, в областной клинической больнице находятся четверо человек, один из которых в крайне тяжелом состоянии, а трое - в состоянии средней тяжести.
Кроме того, в Черниговской горбольнице №2 находятся 25 человек, в том числе пятеро в тяжелом состоянии находятся в реанимации, 15 человек в состоянии средней тяжести, с переломами различной локализации. Кроме того, пятерым пострадавшим сделали первичную хирургическую обработку. При этом, как сообщает Минздрав, нетранспортабельными признаны четверо пострадавших паломников.
По сообщению Минздрава, дополнительно в больницы города Чернигова направлено 11 ведущих специалистов отрасли, из них двух главных специалистов министерства: по специальностям "хирургия" академик Петр Фомин и "нейрохирургия" академик Евгений Педаченко.
Также привлечены специалисты по политравмам, абдоминальной хирургии, нейротравмам и судебно-медицинские эксперты. Задействована мобильная бригада Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Как говорится в сообщении, работа проводится совместно со специалистами МЧС Украины. В 15:44 вертолет МЧС Украины забрал из Нежина российских медиков, чтобы доставить их в Чернигов. Там врачи осмотрят пострадавших и решат, кого из них можно доставить в Россию.
Напомним, сегодня на Черниговщине перевернулся автобус с российскими паломниками. В результате ДТП 14 граждан России погибли, 29 получили травмы различной степени.
Следственным управлением УМВД Украины в Черниговской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
После аварии стало известно, что одна из 14 погибших - несовершеннолетняя девушка.
фото: kop.gov.ua
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