Число жертв наводнения на Кубани превысило 100 человек

{1-}Число погибших в результате наводнения на Кубани превысило 100 человек.

Об этом сообщил представитель оперативного штаба при МВД России.

"По данным на 19.00 мск,(18.00 по киевскому времени) в результате наводнения погибли 103 человека - еще четверо погибших были обнаружены в Крымском районе, где в итоге общее число жертв составило 92 человека", - сказал источник, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 99 погибших.

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Напомним, ранее сообщалось о 78 жертвах катастрофы. По официальной версии, причиной наводнения стали проливные дожди, однако сами местные жители в блогах и соцсетях пишут, что власть Крымска приняла решение спустить воду из водохранилища, опасаясь, что оно переполнится из-за ливней.

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Большая часть погибших – жители города Крымска и его окрестностей. Поток хлынул туда ночью, когда все спали. Частные дома заливало полностью, под самый потолок. Сообщается, что вода поднималась до 7 метров.

Видео: 1tv.ru ;фото:sq.com.ua

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