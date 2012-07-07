Букмекеры предсказывают победу Кличко в бое с американским "Тигром"

{1-}7 июля, аболютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко проведет свой 61-й поединок.
Вечером на стадионе "Стад де Суисс" украинский чемпион сразится с американцем Тони Томпсоном, сообщает ТСН.
Между тем, букмекерские конторы считают Кличко абсолютным фаворитом боя. На его победу принимаются ставки с коэффициентом 1.04. Вместе с тем победа "Тигра" оценивается коэффициентом 10.00. Также принимаются ставки на продолжительность боя. Досрочное завершение боя (победа нокаутом/техническим нокаутом) оценивается коэффициентом 1.40. Победа по очкам - коэффициент 4.00.
Напомним, что Кличко уже встречался с Томпсоном. 12 июля 2008 Владимир нокаутировал Тони в 11-м раунде.
фото: Sport.ua
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