Опубликован уточненный список погибших в ДТП на Черниговщине: все они женщины

На сайте ГУ МЧС России по Псковской области опубликован уточненный список погибших в ДТП на Черниговщине.
Ранее, напомним, в российских СМИ говорилось о 15 погибших, тогда как МЧС Украины официально сообщало о 14 погибших и 29 пострадавших. Таким образом, в России официально подтвердили точное количество жертв - 14.
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Уточненный список погибших
1. Мурзина Л.Д., 1946 г.р.;
2. Туровская Л.М., 1949 г.р.;
3.Чернышева М.М., 1941 г.р.;
4. Залисова Л.В., 1994 г.р.;
5. Кистова В.А., 1941 г.р.;
6. Лащинина Е.Г., 1950 г.р.;
7. Голубева Л.В., 1964 г.
8. Ковалева Н.И., 1955 г.р.;
9. Морякова М.В., 1962 г.р.;
10.Фураева Е.А., 1995 г.р.;
11.Фураева Н.М., 1954 г.р.;
12. Честокина А.М., 1956 г.р.;
13.Барабанова А.М., 1975 г.р.;
14.Копаева Н.С., 1959 г.р.
Напомним, сегодня на Черниговщине перевернулся автобус с российскими паломниками. В результате ДТП 14 граждан России погибли, 29 получили травмы различной степени.
фото:kop.gov.ua
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