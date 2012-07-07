Для родственников погибших в ДТП под Черниговом открыли телефонную линию

Для родственников погибших и пострадавших в масштабном ДТП в Черниговской области открыли телефонную линию. Родственники пострадавших и погибших могут перезвонить в территориальное управление МЧС в Черниговской области по номеру: +38 (0462) 65 - 25 - 41.
Позвонив по этому номеру, можно получить всю необходимую информацию о ДТП, которое произошло 7 июля на автодороге "Киев - Чернигов - Новые Яриловичи"; выяснить состояние здоровья госпитализированных лиц; уточнить списки пострадавших и т.д..
Линия работает в круглосуточном режиме.
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Напомним, сегодня на Черниговщине перевернулся автобус с российскими паломниками. В результате ДТП 14 граждан России погибли, 29 получили травмы различной степени.
Следственным управлением УМВД Украины в Черниговской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
После аварии стало известно, что одна из 14 погибших - несовершеннолетняя девушка.
Четверо пострадавших в результате автокатастрофы под Черниговом признаны нетранспортабельными.
Фото: kop.gov.ua ; видео: youtube.com
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