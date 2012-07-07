Авария на Черниговщине: водитель автобуса находится в СИЗО

Водитель автобуса, который вез российских паломников в Почаевскую лавру и попал в аварию на трассе Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, находится в Черниговском СИЗО.

Об этом сообщили в пресс-службе УДАИ УМВД Украины в области, пишет УКРИНФОРМ.

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«Пока мы не можем назвать причину аварии. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Водитель, который был за рулем автобуса, задержан и находится в СИЗО», - сказали в пресс-службе.

Однако, ни в областном управлении ГАИ, ни в территориальном управлении МЧС Украины в области не опровергли и не подтвердили версию о том, что причиной ДТП мог быть человеческий фактор. Однако СМИ распространили информацию, о том, что водитель заснул за рулем, и это привело к аварии.

Как сообщалось, на Черниговщине перевернулся автобус с российскими паломниками.

В автобусе находились 41 пассажир и два водителя. В результате ДТП 14 человек погибло, 29 получили повреждение разных степеней тяжести.

фото: kop.gov.ua

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