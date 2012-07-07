На Донетчине хулиганы повредили новенький Hyundai

{1-}В Донецкой области хулиганы повредили скоростной экспресс Hyundai, который ехал из Киева в Донецк, сообщает УНН.

6 июля, на перегоне Фенольная - Петрунько во время движения поезда № 151 было разбито окно в одном из пассажирских вагонов. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

По подсчетам железнодорожников, ремонт будет стоить порядка 20 тысяч гривен. Вместе с тем хулиганам грозит штраф от 8500 до 17000 гривен, или арест до 6 месяцев или сроком до 5 лет. В связи с этим, на участках прохождения дневных экспрессов организовано патрулирование военизированной охраны и транспортной милиции. Также планируется установка системы видеонаблюдения.

Ранее «Главред» сообщал, что вышедший в первый рейс новый поезд Hyundai 27 мая в рейсе Киев – Харьков сломался и пришел к месту назначения с опозданием на 22 минуты.

фото: unian.net

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