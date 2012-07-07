Число жертв наводнения в России достигло 105: на Кубань прилетел Путин

{1-}Количество жертв наводнения на Кубани достигло 105 человек.

По данным представителя оперативного штаба при МВД России, на 19.00 по киевскому времени, «в результате наводнения в Краснодарском крае погибли 105 человек. Больше всего - в Крымском районе - 96 человек. Число погибших в Геленджике и Новороссийске (9 и 2 человека соответственно) не поменялось", - сказал источник, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось о 103 погибших.

Президент России Владимир Путин лично посетил наиболее пострадавшие населенные пункты, облетев их на вертолете.

Президент РФ проведет в Крымске совещание по ситуации в Краснодарском крае.

Как сообщалось, наводнение в Краснодарском крае было вызвано проливными дождями. Потоки воды переполнили водоотводные сооружения и создали экстренную ситуацию в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Кубани. В подтопленных регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

По официальной версии, причиной наводнения стали проливные дожди, однако сами местные жители в блогах и соцсетях пишут, что власть Крымска приняла решение спустить воду из водохранилища, опасаясь, что оно переполнится из-за ливней.

фото: svit24.net

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