Серена Уильямс в пятый раз выиграла Уимблдон

{1-}Американка Серена Уильямс в пятый раз за свою карьеру выиграла Уимблдонский турнир, победив в финале Агнешку Радванску из Польши - 6:1, 5:7, 6:2.

Для Уильямс это 14-й титул на турнирах "Большого шлема", сообщает СпортОнлайн.ua.

7 июля, в Лондоне (Великобритания) на Уимблдонском турнире с призовым фондом £ 7,285,200 у женщин в одиночном разряде состоялся финальный матч.

30-летняя американская теннисистка Серена Уильямс, занимающая в рейтинге шестое место в пятый раз завоевала звание чемпионки Уимблдона.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Американка сделала 5 брейков и дважды не удержала свою подачу. Она выполнила 17 подач навылет и 4 раза ошиблась на подаче, у Агнешки – 2 эйса и пять двойных ошибок. За счет своих активных действий Уильямс выиграла 58 розыгрышей и допустила 36 невынужденных ошибок против 13/14 соответственно у Радваньской. Это была третья победа американки в трех встречах с Радваньской. Польская теннисистка впервые в карьере играла в финале турнира Большого шлема.

Для Серены Уильямс этот титул стал третьим в сезоне, 42-м в профессиональной карьере и 14-м на турнирах Большого шлема, в том числе пятым на Уимблдоне. Ранее она покорила Уимблдон в 2002, 2003, 2009 и 2010 годах.

За свой успех Серена получит 2000 очков в зачет рейтинга WTA и $1.803.400 призовых, а Радваньска, как финалистка – 1400 очков и $901.700 призовых.

Фото: sportonline.ua

Новости по теме:

Мария Шарапова и Серена Уильямс на пре-пати Уимблдона



Серена Уильямс впервые проиграла на старте турнира «Большого шлема»



Серена Уильямс подала всем хороший пример в спортзале





