В Псковской области объявлен траур по жертвам аварии на Черниговщине

В Псковской области объявлен траур по жертвам автокатастрофы в Черниговской области, сообщается на сайте областной администрации. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Турчак, пишет lenta.ru.

Траурными днями определены 9-11 июля. В это время в области будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные передачи и мероприятия.

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Как заявили в пресс-службе областной администрации, руководство региона возьмет на себя все транспортные расходы по перевозке тел погибших, и их погребению, а также оплатит доставку пострадавших и их родственников к местам лечения. Из областного бюджета семьям погибших выплатят компенсации в размере 600 тысяч рублей, а родственникам пострадавших - в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, катастрофа на Черниговщине произошла рано утром, 7 июля. Автобус, перевозивший российских паломников из Великих Лук (Псковская область) в Почаевскую лавру, выехал на встречную полосу дороги, съехал с обочины и перевернулся. В результате погибли 14 человек, 29 получили ранения. Всего в автобусе находился 41 человек. По предварительным данным, причиной аварии стал человеческий фактор. Водитель автобуса заснул за рулем.

Ранее сообщалось, что четверо пострадавших находятся в критическом состоянии и не подлежат транспортировке. За остальными были направлены самолеты МЧС, которые должны доставить их в российские лечебные учреждения.

В Псковской и Черниговской областях открыты горячие линии для родственников погибших и пострадавших. Телефоны в России: (8112) 79-44-55, (8112) 79-44-07. На Украине: +38 (0462) 65-25-41.

Водитель автобуса, попавшего в аварию, находится в Черниговском СИЗО.

Фото: kop.gov.ua; видео: youtube.com

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