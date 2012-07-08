Наводнение на Кубани унесло уже 146 жизней, 12 тысяч пострадавших

Число жертв наводнения в Краснодарском крае Российской Федерации по последним данным составило 146 человек.

Об этом заявил 8 июля представитель оперативного штаба при МВД РФ, сообщает Интерфакс-Украина.

"В результате чрезвычайной ситуации по состоянию на 6:00 8 июля погибли 144 человека, в том числе пятеро от поражения электротоком. Еще 205 человек обратились за медпомощью, в том числе 48 детей", - сказал чиновник. Чуть позже сообщили, что найдены еще двое погибших.

Кроме того, по его данным, госпитализированы 77 человека, среди которых 13 – несовершеннолетние.

В то же время, по данным Управления информации МЧС России, от наводнения пострадали более 12 тысяч человек.

"В результате подтопления в городах Геленджик, Новороссийск, Крымск, поселках Дивноморское, Нижнебаканская, Неберджаевская и Кабардинка Краснодарского края произошло подтопление 5185 жилых домов, пострадали свыше 12 тысяч 70 человек", - сказал представитель министерства.

Как ранее писал Главред, по состоянию на 19:00 7 июля власти сообщали о 105 погибших. «Больше всего - в Крымском районе - 96 человек. Число погибших в Геленджике и Новороссийске (9 и 2 человека соответственно) не поменялось", – сообщали представители МВД РФ.

Напомним, наводнение в Краснодарском крае было вызвано проливными дождями. Потоки воды переполнили водоотводные сооружения и создали экстренную ситуацию в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Кубани. В подтопленных регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

По официальной версии, причиной наводнения стали проливные дожди, однако сами местные жители в блогах и соцсетях пишут, что власть Крымска приняла решение спустить воду из водохранилища, опасаясь, что оно переполнится из-за ливней. Власти опровергли эту информацию.

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