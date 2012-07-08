В Крыму объявили штормовое предупреждение, ждут ливней

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Сегодня, 8 июля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

По информации МЧС ожидаются сильные дожди с грозами, ливни.

Температура воздуха ночью +17…+22, днем столбик термометра поднимется до +28…+33 градуса. Ветер шквалистый, 15-20 метров в секунду.

Как ранее писал Главред, в соседнем с Автономией Краснодарском крае России в результате небывалого ливня произошло наводнение, унесшее жизни 144 человек. МЧС РФ сообщает о 12 тысячах пострадавших.

фото: nefakt.info

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