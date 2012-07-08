Новые подробности наводнения на Кубани: возбуждено уголовное дело

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Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю по указанию председателя комитета Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело по факту массовой гибели людей в результате наводнения в регионе.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону сообщили, что дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), информирует Интерфакс.

В Крымске остаются неопознанными 15 погибших, сообщил первый заместитель главы МВД Александр Горовой. "По данным на утро воскресенья, неопознанными остаются 15 тел погибших. В течение дня будет вестись работа по опознанию", — отметил он.

По последним данным, всего в Краснодарском крае из-за наводнения погибли 146 человек, из них трое детей. Кроме того, отметил Горовой, среди погибших подполковник полиции, который спас ребенка и отправился за его родителями, но утонул. "Мы потеряли своего коллегу подполковника Вячеслава Горбунова, он спас ребенка, кинулся спасать родителей, но волной его смыло, и нашли его в форменной одежде через несколько часов уже погибшим. Родителей ребенка спасли другие сотрудники полиции, они остались живы. Вячеслав Горбунов будет представлен к госнаграде, семья получит все компенсации", — отметил первый замглавы МВД.

На Кубань прибыла глава Минздрава Вероника Скворцова, чтобы проинспектировать оказание медицинской помощи. Тем временем, в Геленджике, Новороссийске и Крымске развернута 10-тысячная группировка МЧС. Как сообщил глава ведомства Владимир Пучков, спасатели останутся в зоне бедствия как минимум две недели. Сейчас в пострадавших от наводнения районах начался подворный обход. Эксперты устанавливают ущерб, нанесенный стихией, а также выясняют объем предстоящих работ. По последним данным, в пострадавших районах края без электричества остаются 30 тысяч человек. Мобильная связь в регионе работает с перебоями. В связи с этим в Минкомсвязи приняли решение включить так называемый технический роуминг, и теперь абоненты одного сотового оператора при отсутствии сигнала могут выходить на связь через других. С понедельника всем пострадавшим от наводнения начнут выплачивать компенсации. Их сумма составит от 50 до 100 тысяч рублей. Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей.

Сотрудники полиции в Крымском районе пресекли семь фактов мародерства, сообщает в воскресенье ГУ МВД по Краснодарскому краю. "Действия мародеров были направлены на хищение товаров и ценностей из магазинов", — говорится в сообщении. По данным полиции, мародерством занимались местные жители. В настоящее время полицейские патрулируют улицы с целью не допустить подобных случаев в дальнейшем.

В Крымском районе Краснодарского края с утра 8 июля началась выдача новых документов пострадавшим от стихийного бедствия. При утере паспорта необходимо явиться по адресу: Крымск, ул. Комсомольская, 20. Телефон для справок: 8-86131-4-7676.

Для оперативной выдачи документов, удостоверяющих личность, регистрационных документов на транспорт и водительских удостоверений, утерянных или пришедших в негодность при наводнении, в Крымске с раннего утра начали работать регистрационные подразделения ГИБДД и паспортные столы.

фото: svit24.net, видео: Вести

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