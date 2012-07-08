Неделя начнется жарой и ливнями

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В понедельник, 9 июля на западе, севере и местами в центральных областях Украины атмосферные фронты обусловят ливневые грозовые дожди. А на востоке страны область повышенного давления – осадков не ожидается.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр Украины.

В западных областях ночью без осадков, днем ливневые грозовые дожди. Температура ночью +18…+20 градусов, в Карпатах +16…+17, днем – +23…+29. Ветер южный, северо-западный, 5-10 м/с. Во время грозы порывы 15-20 м/с.

В северных областях ночью без осадков, днем местами грозовые дожди. Температура ночью +18…+22 градуса, днем +30…+35. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью без осадков, днем в Винницкой и Черкасской областях грозовые дожди. Температура ночью +20…+21 градус, днем – +30…+35. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью +18…+21, днем +30…+32 градуса. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью и днем преимущественно без осадков. Температура ночью +20…+24 градуса, днем 31-36. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и области 9 июля ночью без осадков, днем возможны грозовые дожди. Температура ночью +19…+22 градуса, днем +30…+35. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

Как ранее писал Главред, в связи с перемещением атмосферного фронта и возможными ливнями, МЧС объявило 8 июля в Крыму штормовое предупреждение.

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