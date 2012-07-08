Поймали заключенного, сбежавшего из Одесского СИЗО

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Правоохранители поймали 27-летнего осужденного Михаила Бобейко, который 4 июля сбежал из Одесского СИЗО.

Об этом 8 июля сообщает Управление Государственной пенитенциарной службы в Одесской области.

«Беглеца – жителя Ширяевского района Михаила Бобейко – искали трое суток, все управление не спало. Но нашли его, несмотря на то, что осужденный всячески заметал следы», – заявил начальника облуправления Александр Адвеленко.

Как ранее писал Главред, отсутствие одного из осужденных было обнаружено в Одесском СИЗО 4 июля в 16.20. При этом технические средства охраны и непосредственно часовые на вышках нарушений линии охраны не зафиксировали.

Беглец, 1991 года рождения, 30 мая был приговорен к 4 годам лишения свободы за кражу. Учитывая обстоятельства совершенного им преступления, наличие социальных связей и отсутствие судимостей в прошлом, осужденный после вступления приговора в законную силу был оставлен в отделении по хозяйственному обслуживанию Одесского СИЗО (осужденные отделения хозяйственного обслуживания содержатся отдельно от общей массы заключенных в СИЗО).

4 июля он был выведен в хозяйственную часть СИЗО для выполнения работ по благоустройству территории учреждения, откуда и совершил побег.

Фото: dfact.net

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