Двух пострадавших на Черниговщине паломниц готовят к операциям

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Самолеты МЧС РФ успешно доставили в Россию паломников, пострадавших в результате аварии в Черниговской области. В Москве врачи Национального медико-хирургического центра имени Пирогова готовят к операциям на позвоночнике двух женщин.

Один самолет с 11 людьми на борту сегодня ночью приземлился в Пскове, другой самолет доставил 14 паломников в Подмосковное Раменское, сообщает ВВС.

Как сообщил журналистам 8 июля заместитель директора центра Пирогова по лечебной работе Михаил Замятин, всего в хирургический центр доставлены три женщины, пострадавшие в ДТП. По словам Замятина, все они имеют тяжелые сочетанные травмы, включая черепно-мозговые травмы, различные повреждения костей скелета, переломы грудины, ребер, позвоночника. Больные госпитализированы в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"Идет подготовка к оперативному вмешательству. Двум пострадавшим требуется операция на позвоночнике уже сейчас. Продолжается обследование, полностью план лечения будет известен позже", - сказал он.

По данным МЧС Украины, сейчас в больнице остаются три нетранспортабельных пострадавших, а водитель автобуса уже участвует в проведение следственных действий.

Как ранее писал Главред, около 4:30 7 июля в Черниговской области на обочину съехал и перевернулся автобус с российскими паломниками. В результате этой аварии 14 человек погибли и 29 получили различные травмы.

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