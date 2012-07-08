Украинский фильм «Дом с башенкой» победил на кинофестивале в Карловых Варах

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Вчера, 7 июля 2012 г., на 47 Международном кинофестивале в Карловых Варах состоялось официальное награждение победителей. Украинский фильм режиссера Евы Нейман «Дом с башенкой» выиграл главный приз конкурсной программы «От Востока к Западу».



Напомним, картина «1+1 production» приняла участие в конкурсной программе фестиваля «От Востока к Западу». Всего в секции было представлено 12 картин, оценивали их 5 членов международного жури.



«Я очень тронута, и мне невероятно приятно. И я на самом деле очень благодарна тем талантливым людям, которые работали со мной и которые мне доверяли. Для меня как для режиссера, это признание, для меня это надежда, что мой следующий проект будет иметь место быть» - делится режиссер Ева Нейман





Наташа Друбек, член жури конкурса «От Востока к Западу» - «Всегда непросто выбирать, но с этим фильмом получилось иначе. Он зацепил многих людей. Мы выбирали фильм в ходе голосования, с помощью пунктов, и я должна сказать, что «Дом с башенкой» победил сразу. Он набрал наибольшее количество пунктов. Поэтому нам не пришлось дискутировать как в случае с другими фильмами. «Дом с башенкой» сделан очень понятным. Здесь просматривается диалог с историей советских фильмов и мы наслаждались этим диалогом. Он был критичным, без героичной перспективы прошлого Второй мировой войны. Мне он очень понравился и я рада, что украинский фильм победил. Хочу отметить, что у фильма присутствует определенная чуткость, особенно, что касается операторской работы. Мы видели героя очень близко, но не слишком интимно. Я думаю это действительно очень хороший фильм, и он пройдет на много фестивалей. Я надеюсь на это".

Режиссер Ева Нейман c гран-при программы «От Востока к Западу»

Якорим Блажеёвский, член жури, кинокритик: «Фильм «Дом с башенкой» очень мудрый, с правильно построенными мизансценами, длинными кадрами, фильм черно-белый на широком экране. С точки зрения картины – это очень сильно. Что в этом фильме новое – это определенная дистанция к эмоциям. Ведь история очень грустная, как и во многих военных фильмах. Но мы стоим в стороне от эмоций. Может это и послужило причиной, почему наше жури назвало этот фильм наилучшим в этом конкурсе»



Сценарий к фильму написан по автобиографическому рассказу Фридриха Горенштейна «Дом с Башенкой». Молчаливое послание фильма - «Человечным можно и нужно оставаться всегда». Это трагическая история 8-ми летнего мальчика, возвращавшегося с мамой в родной город из эвакуации, зимой 1944 года. На полпути домой, на неизвестном полустанке, их снимают с поезда, так как мать мальчика заболевает тифом и вскоре умирает. Ребенок остается один на один со своим горем, среди чужих людей которым, по большому счету, нет до него дела. Доверившись незнакомцам, он продолжает свой путь домой. Все, что он запомнил о месте, где навсегда осталась его мама, - это то, что на привокзальной площади стоит старый дом с башенкой.

В киноленте снялись Альберт Филозов, Екатерина Голубева, Михаил Векслер, Виталий Линецкий, Мария Полицеймако. Девятилетний мальчик, воспитанник одесского интерната, - Дмитрий Кобецкой сыграл главную роль.





МКФ в Карловых Варах - ежегодный кинофестиваль, проводящийся в июле в Карловых Варах (Чехия). С 1956 года относится к категории А и является крупнейшим кинофестивалем Центральной и Восточной Европы. В этом году на кинофестивале было представлено 218 фильмов, включая 34 короткометражных и 56 документальных. Фестиваль посетило 11 459 человек, включая 9 584 официально зарегистрированных, 405 кинорежиссёров, 803 экспертов киноиндустрии и 667 журналистов.