Тела погибших в ДТП паломников привезли на опознание

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Тела 14 российских паломников погибших 7 юля в ДТП на Черниговщине, отправлены в Великие Луки для опознания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Псковской области.

"Спецборт МЧС приземлился сегодня ночью (8 июля. – Ред.) в аэропорту Пскова. Через какое-то время тела погибших были направлены в Великие Луки, где пройдет опознание, а затем похороны", - отмечается в релизе.

В Псковской области с 9 по 11 июля объявлен трехдневный траур будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные передачи и мероприятия.

В Великих Луках с момента опознания и вплоть до захоронения будет работать группа специалистов по оказанию психологической помощи родственникам. Расходы, связанные с доставкой тел и похоронами власти региона оплатят из своего бюджета. Также будет выплачена компенсация пострадавшим и семьям погибших в размере 200 тысяч и 600 тысяч рублей.

Как ранее писал Главред, автобус Scania попал в ДТП в Черниговской области рано утром 7 июля. На нем в Почаевскую лавру ехали 43 жителя Великих Лук – 41 паломник, в основном, женщины в возрасте от 20 до 70 лет, и два водителя. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус съехал на обочину и перевернулся. Жертвами автокатастрофы стали 14 россиянок, 29 получили травмы. Четверо пострадавших остались в больницах Украины, 14 самолетом МЧС доставлены в больницы Москвы, 11 – в клинику в Пскове.

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