Среди пострадавших на Кубани нет граждан Украины – МИД

{1-}

По предварительным данным, украинских граждан среди жертв наводнения в Краснодарском крае Российской Федерации нет.

Об этом сообщил директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин.

По его словам, МИД продолжает отслеживать чрезвычайную ситуацию, но пока никаких данных о том, что среди жертв стихии есть украинцы, нет.

Как ранее писал Главред, по последним данным, от страшного наводнения в Краснодарском крае погибли 150 человек, число пострадавших превысило 12 тысяч.

Напомним, высокая вода на Кубани нарушила транспортное сообщение и электроснабжение. По данным метеослужбы, за последние несколько дней в регионе выпала почти полугодовая норма осадков. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся до 9 июля.

Новости по теме:

Скандальная версия трагедии на Кубани: следствие опровергает заявления Путина

Новые подробности наводнения на Кубани: возбуждено уголовное дело

Наводнение на Кубани унесло уже 146 жизней, 12 тысяч пострадавших