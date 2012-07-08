Среди пострадавших на Кубани нет граждан Украины – МИД

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По предварительным данным, украинских граждан среди жертв наводнения в Краснодарском крае Российской Федерации нет.
Об этом сообщил директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин.
По его словам, МИД продолжает отслеживать чрезвычайную ситуацию, но пока никаких данных о том, что среди жертв стихии есть украинцы, нет.
Как ранее писал Главред, по последним данным, от страшного наводнения в Краснодарском крае погибли 150 человек, число пострадавших превысило 12 тысяч.
Напомним, высокая вода на Кубани нарушила транспортное сообщение и электроснабжение. По данным метеослужбы, за последние несколько дней в регионе выпала почти полугодовая норма осадков. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся до 9 июля.
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