Выросло количество жертв наводнения на Кубани

{1-} Число погибших в результате сильного наводнения на Кубани превысило 150 человек и составило уже 151 жертву.

Об этом со ссылкой на представителя оперативного штаба при МВД России сообщают РИА Новости.

«По данным на 15.00 мск (14.00 по Киеву), погиб 151 человек, за медицинской помощью обратились 205 жителей пострадавших районов, в том числе 48 детей, в итоге госпитализированы 77 человек, в том числе 13 детей», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 150 погибших. Ранее также источник информагентства в правоохранительных органах сообщал о том, что число погибших возросло до 155.

Ранее «Главред» сообщал, что Следственный комитет России объявил, что во время сильного ливня на Кубани проводились сливы воды на Неберджаевском водохранилище над городом Крымск.

Слухи о том, что быстрый подъем воды ночью стал следствием сливов на водохранилище, появились почти сразу. Их подпитало официальное письмо лидера "Яблока" Митрохина, а чиновники старательно опровергали. Владимира Путина на совещании эксперты информировали, что подобное невозможно.

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