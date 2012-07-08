Кличко о бое с Томпсоном: я был увереннее, лучше и быстрее

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBO/IBF и журнала «The Ring» Владимира Кличко поделился своими впечатлениями от боя с американцем Тони Томпсоном, в котором он выиграл нокаутом в 6-раунде.

«Первый поединок против Томпсона был намного сложнее, чем второй. Я был увереннее в себе, лучше и быстрее, чем Томпсон. В целом, я доволен результатом. Я отстоял звание чемпиона мира и свои пояса. Думаю те, кто видел оба наши боя, сами могут оценить разницу между ними», - заявил он в интервью изданию «Блик».

На вопрос, Кличко был намного лучше, чем в прошлый раз, или Томпсон хуже, чемпион ответил: « Я думаю, что наверняка со временем, возрастом и приобретенным опытом было мне намного проще провести второй поединок против они Томпсона, чем первый».

«Я практически ни одного удара не пропустил от Томпсона. Разве что два или три раза мы столкнулись головами. Точно так же было и в первом поединке, когда Томпсон одним из таких приемов рассек меня. Было это случайно или специально уже не важно», - подчеркнул Кличко.

Он также рассказал, что в этом поединке следил за головой Томпсона. «Когда он ныряет или бежит вперед, опуская голову, и то ли специально, то ли случайно так получается, что мы столкнулись головами. Естественно, это может сказаться на поединке не так уж хорошо. В первом поединке у меня было рассечение. Сейчас такого, слава богу, не было. Но, я особое внимание уделял этому вопросу. Поэтому старался себя обезопасить не только от ударов рук Томпсона, но и от головы», - рассказал украинский боксер.

Он также объяснил, почему первый раунд был такой осторожный. «Было очень сложно подобрать дистанцию. Я не торопился. Было очень сложно ожидать от Томпсона, что он побежит вперед. Этого не было. Поэтому первый раунд у нас получился своеобразной разведка боем. Но боя особо не было, просто разведка».

Во втором раунде «разведка закончилась. Пора было боксировать», - резюмировал Кличко-младший.

Ранее «Главред» сообщал, что бой закончился нокаутом в 6-м раунде. Для Владимира Кличко эта победа нокаутом стала 51-й в его карьере. После поединка украинец признался: «Боксировать против Томпсона было нелегко. Я отдал много этой борьбе и доволен результатом».

Все о бое Владимира Клико читайте ЗДЕСЬ: 51-й нокаут от Владимира Кличко: все о бое

фото: пресс-служба братьев Кличко

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