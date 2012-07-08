Путин объявил в России траур по жертвам наводнения и автокатастрофы

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил понедельник 9 июля днём траура на всей территории России.
Это связано с наводнением в Краснодарском крае, а также автокатастрофой с российским автобусом на Черниговщине, которые привели к многочисленным человеческим жертвам, сообщает пресс-служба президента РФ.
В соответствии с указом Путина, на всей территории Российской Федерации, а также в загранпредставительствах России 9 июля будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры, а также государственным телеканалам рекомендовано воздержаться от демонстрации развлекательных передач.
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Он поручил выплатить семьям погибших в автокатастрофе в Украине по 1 миллиону рублей из федерального бюджета. Кроме того, Путин посетил районы Краснодарского края, пострадавшие от наводнения.
Ранее «Главред» сообщал, что в результате наводнения на Кубани, по последним данным, погиб 151 человек. Более 2700 эвакуированы.
Также напомним, что в Псковской области России 9-11 июля объявлен траур по жертвам автокатастрофы в Черниговской области. В это время в области будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные передачи и мероприятия.
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В ДТП под Черниговом 7 июля погибли 14 паломников из Псковской области РФ, 29 человек пострадали. Большинство из них уже доставлены в Россию.
фото: kop.gov.ua
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