На Житомирщине сошли с рельсов 4 вагона

{1-} В воскресенье, 8 июля, в Житомирской области на железнодорожной станции Попельня Юго-Западной железной дороги во время движения грузового 55-вагонного состава сошли с рельсов 4 груженых щебнем вагона.

Сообщение о происшествии поступило в 10.25 утра. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.

В результате аварии разрушено около 30 м железнодорожного полотна. Пострадавших нет. Перерывов в движении поездов также нет, поскольку составы перенаправляются на другие станционные пути.

Сообщается, что поезд принадлежит железнодорожной станции «Дарница» и двигался по маршруту ст. Казатин-2 до ст. Дарница.

Ранее «Главред» сообщал, что 5 июня в Горловке Донецкой области сошёл с рельсов пассажирский поезд. ЧП произошло на участке железной дороги, расположенной около заправки «Центр», когда первый вагон поезда «Одесса-Луганск» сошёл с рельсов.

фото: mns.gov.ua

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