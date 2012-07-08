Столицу Швеции лишили права проводить Евровидение-2013

{1-} Столица Швеции – Стокгольм не сможет провести «Евровидение» в 2013-м году, поэтому песенный конкурс пройдет в третьем по величине городе Швеции – Мальме.

Об этом 8 июня заявил представитель главного телеканала страны Sveriges Television AB, который будет ответственным за трансляцию конкурса, сообщает Лента.ру.

По словам организаторов конкурса, заявку на проведение «Евровидения» подали Стокгольм и Мальме. Последний был выбран из-за удобной инфраструктуры, а также потому что именно в нем проводится ежегодный музыкальный конкурс Melodifestivalen и отбор на Евровидение.

Мальме как город, принимающий Евровидение, обязан будет предоставит жилье для делегаций, а также помочь с размещением прессы, организацией пресс-конференций и созданием фан-зон. Евровидение-2013 будет проводиться на площадке под названием Malmoe Arena. Она была построена в 2008 году и вмещает 15500 зрителей.

В Мальме проживает 664 тысячи человек. В 1992 году город уже принимал у себя Евровидение.

Ранее «Главред» сообщал, что Швеция получила право провести Евровидение-2013 благодаря победе певицы Лорин. В 2012 году на конкурсе в Баку она набрала 372 балла за песню Еuphoria. Второе место заняли представлявшие Россию «Бурановские бабушки», а третье - представитель Сербии. Украинская певица Гайтана заняла 15-е место.

фото: eurovision.tv (Photo: Thomas Hanses (EBU)

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