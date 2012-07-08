В Киеве разбился параплан: погибли двое человек

{1-} В воскресенье, 8 июля, на Трухановом острове в Киеве упал частный мотопараплан, в результате чего два человека погибли, а один пострадал и был в тяжелом состоянии госпитализирован в Больницу скорой помощи.
Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.
Трагедия произошла в 14.00. По факту происшествия правоохранители проводят расследование.
Ранее «Главред» сообщал, что под Киевом в районе аэродрома Бородянка разбился самолет с парашютистами – погибли 5 человек, еще 15 попали в больницы с различными травмами.
Также напомним, что на Трухановом острове длительное время размещался еврокемпинг фанов сборной Швеции по футболу.
фото: mns.gov.ua
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