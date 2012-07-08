Томпсон о бое с Кличко: прошли мои лучшие времена

Американский супертяжеловес Тони Томпсон прокомментировал бой, в котором он уступил чемпиону мира по версиям IBF, IBO, WBO, WBA, журнала The Ring в супертяжелом весе Владимиру Кличко.

«Я в порядке. Он меня поймал. Он – чемпион мира, я его уважаю. Я всегда верил в себя, но нужно быть честным: прошли мои лучшие времена», - цитирует Томпсона Спорт.bigmir.net.

После этих слова американец поблагодарил всех членов своей команды, назвав каждого по имени.

Ранее «Главред» сообщал, что бой закончился нокаутом в 6-м раунде. Для Владимира Кличко эта победа нокаутом стала 51-й в его карьере. После поединка украинец признался: «Боксировать против Томпсона было нелегко. Я отдал много этой борьбе и доволен результатом».

Также напомним, что Кличко-младший рассказал, почему он победил Томпсона. По словам украинца, он был увереннее, лучше и быстрее.

Все о бое Владимира Клико читайте ЗДЕСЬ: 51-й нокаут от Владимира Кличко: все о бое

фото: пресс-служба братьев Кличко

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