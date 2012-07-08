VIP-авария в Москве: Ferrari разорвало на части

{1-} В субботу, 7 июля, вечером в центре Москвы, произошла VIP-авария: Ferrari на полном ходу врезался в столб, от удара машину разорвало на две части.

По предварительной версии, перед автомобилем неожиданно на проезжую часть выбежал пешеход, водитель попытался уйти от столкновения, автомобиль занесло, вынесло на газон стороной и врезало в столб, от сильного удара автомобиль разорвало на две части, моторный отсек зацепился за столб, а вторая часть автомобиля улетела на несколько метров вперед, сообщает «Мобильный репортер».

В результате ДТП пострадал водитель, который с сотрясением головного мозга был госпитализирован в больницу. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

Ранее «Главред» сообщал, что возле Днепропетровска в ДТП погибли трое граждан России и двое украинцев. «Лада Приора» врезалась в дерево. От удара машину разорвало надвое, четверо из пяти находившихся в ней человек, включая 4-месячного младенца, погибли на месте, еще один пассажир скончался в карете "скорой помощи".

фото, видео: mreporter.ru

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