В Киеве сошли с рельсов три вагона

В воскресенье, 8 июля, в Киеве вблизи железнодорожной станции «Выдубичи» Юго-Западной железной дороги во время движения грузового поезда сошли с рельсов 3 вагона со щебнем, 2 из которых перевернулись.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС, поезд состоял из 43 вагонов.

Авария произошла в 13.50 в Голосеевском районе Киева, жертв и пострадавших нет. Железнодорожное полотно и электрические опоры не повреждены. Задержки движения поездов нет.

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Ранее «Главред» сообщал, что сегодня, 8 июля, в Житомирской области сошли с рельсов 4 вагона со щебнем на станции Попельня ЮЗЖД.

Также напомним, что сегодня в Киеве на Трухановом осторове разбился мотопараплан – погибли два человека, еще один в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Фото: photo.segodnya.ua

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