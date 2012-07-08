Кубани грозят новые оползни и селевые потоки

На понедельник, 9 июля, по ряду районов пострадавшей от наводнения Кубани передают неблагоприятный прогноз погоды - сильный дождь и град, в некоторых местах существует риск схода оползней, селевых потоков и просадки грунта.

Особое внимание приковано к серьезно пострадавшему от наводнения Крымскому району сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В прогнозе говорится, что в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Динском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском, Северском, Темрюкском, Успенском районах и городах Армавир, Горячий Ключ, Краснодар, Сочи 9 июля ожидаются сильный дождь и град.

В Апшеронском и Туапсинском районах, а также и городах Горячий Ключ, Геленджик, Новороссийск и Сочи существует риск схода оползней и просадки грунта.

Кроме того, в Адлерском районе Сочи (бассейн реки Мзымта на участке ручей Сулимовский - река Пслух) возможен сход селей.

Ранее «Главред» сообщал, что наводнение в Краснодарском крае было вызвано проливными дождями. Потоки воды переполнили водоотводные сооружения и создали экстренную ситуацию в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Кубани. В подтопленных регионах был введен режим чрезвычайной ситуации. Погибло более 150 человек.

фото: ntv.ru

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