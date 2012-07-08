В больнице Чернигова остаются трое паломниц, пострадавших в ужасном ДТП

По состоянию на воскресенье, 8 июля, в Черниговской городской клинической больнице №2 остаются 3 человек, тяжело пострадавших в ужасном ДТП, в котором погибли 14 паломниц из России.

Их лечение проводится согласно протоколам, утвержденным Минздравом Украины, медицинская помощь предоставляется в полном объеме. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшим в Чернигов родственникам пострадавших обеспеченно проживание и питание за счет украинской стороны.

В Минздраве напомнили, что 7 июля в 23.50 из аэропорта г. Нежин улетели 2 самолета МЧС России с пострадавшими в результате аварии автобуса на Черниговщине. В Москву улетел Ил-76 с 14 людьми, в Псков – Як-42, с 11 людьми на борту.

8 июля в 6.00 на дополнительном самолете МЧС России во Псков отправили тела 14 погибших.

Ранее «Главред» сообщал, что утром 7 в результате ДТП, которое произошло на автодороге Киев - Чернигов – Новые Яриловичи погибло 14 человек, из них один ребенок (17 лет). В автобусе находились 43 человека, из них 2 водителя.

фото: kop.gov.ua

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