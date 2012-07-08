В этом году Владимир Кличко будет драться еще раз

Чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBO, WBA, журнала The Ring в супертяжелом весе Владимир Кличко в 2012-м году еще раз выйдет на ринг. Об этом сообщил менеджер братьев Кличко Бернд Бенте.

«Точные сроки пока не могу назвать. Но с телеканалом RTL у нас запланировано эфирное время ориентировочно на ноябрь-декабрь», -цитирует менеджера «ПроспортТСН».

«Нам еще предстоит обсудить детали с каналом, а также определиться со свободными аренами. А потом мы начнем подыскивать соперника. Безусловно, в нынешнем году Владимир проведет еще один бой», - отметил Бенте.

Все о бое Кличко-Томпсон: ПОДРОБНОСТИ, ФОТО, ВИДЕООБЗОР

Ранее «Главред» сообщал, что бой между Владимиром Кличко и американским боксером Тони Томпсоном закончился нокаутом в 6-м раунде. Для Кличко-младшего эта победа нокаутом стала 51-й в его карьере. После поединка украинец признался: «Боксировать против Томпсона было нелегко. Я отдал много этой борьбе и доволен результатом».

Также напомним, что Кличко-младший рассказал, почему он победил Томпсона. По словам украинца, он был увереннее, лучше и быстрее.

Все о бое Владимира Клико читайте ЗДЕСЬ: 51-й нокаут от Владимира Кличко: все о бое

фото: пресс-служба братьев Кличко

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